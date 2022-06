Montréal met sur pied un «comité-conseil» sur le logement

Face à la crise qui secoue le milieu immobilier, la Ville de Montréal met en place un comité-conseil, qui aura pour objectif de faciliter le développement de logements abordables dans la métropole.

«C’est une équipe choc, qui est chargée de piloter le plus important dossier en habitation abordable du XXIe siècle, ici, à Montréal», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle a indiqué vouloir créer des «modèles innovants» pour la métropole, estimant que ce front commun était nécessaire pour permettre la création de logements abordables dans la métropole.

Composé de 11 membres, le comité mis en place aura pour mission d’améliorer la stratégie immobilière de la Ville, de revoir le financement des projets, et de revoir le cadre réglementaire au niveau municipal.

Le comité examinera aussi le rôle et les mandats de la Société d’habitation et de développement de Montréal.

Les premières rencontres des experts sont prévues pour la fin du mois de juin. Un rapport d’étape des activités des comités sera publié au début de 2023.

La Ville espère que ces champs de réflexion lui permettront d’atteindre ses objectifs de construire 60 000 logements abordables d’ici les 10 prochaines années.

«C’est quoi un logement abordable? Cette question-là, c’est difficile d’y répondre. Ce qu’on est en train de faire, c’est il y a 10 ans qu’on devait le faire», a expliqué Mme Plante.

L’été dernier notre Bureau d’enquête révélait que des centaines de logements abordables issus de la Stratégie d’inclusion de la Ville de Montréal finissaient dans les mains de riches investisseurs, qui les revendaient ou les louaient à fort prix.

Dans un projet dans le quartier Rosemont, les qu’âtres unités abordables ont été vendus à des proches des promoteurs et à un entrepreneur en construction lié au projet. Deux des condos ont été vendus quelques mois plus tard, avec des profits de plus 50 %.

-Avec la collaboration de Dominique Cambron-Goulet.