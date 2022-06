Nouvelle grève des avocats de l’aide juridique

Les quelque 210 avocats du réseau de l’aide juridique du Québec représentés par la Fédération des avocates et avocats de l’aide juridique du Québec (FAAJQ) ont voté pour un mandat de grève à être exercé les 8 et le 9 juin prochain.

Comme leurs 170 confrères affiliés à la Confédération des syndicats nationaux qui ont débrayé la semaine dernière, ils réclament l’égalité des conditions salariales avec les procureurs qui sont payés davantage par Québec.

«Ce principe de la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales fut reconnu lors des négociations avec les gouvernements précédents. Conséquemment, il est inconcevable, voire inacceptable que les avocates et avocats de l’aide juridique, dont la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019, y renoncent», a déclaré la FAAJQ par communiqué, mercredi.

Le syndicat déplore que les avocats représentant la poursuite soient mieux rémunérés que ceux assurant la défense du justiciable alors que leur travail est «essentiel, colossal, diversifié et exigeant».

«Le gouvernement doit reconnaître que notre travail est à la hauteur de celui de nos consœurs et confrères de la poursuite», a ajouté la FAAJQ qui rappelle que ces membres assurent la défense «des gens vulnérables dans tous les aspects de leurs droits», qu’il s’agisse de dossiers en matières familiales, de violence conjugale, de protection de la jeunesse, de santé mentale ou de défense en droit criminel.

La FAAJQ estime que sans cette parité salariale, c’est tout le réseau de l’aide juridique qui est en péril: «Les avocates et avocats de l’aide juridique désirent poursuivre leur mission dans un réseau de qualité, fort et rayonnant. Pour y parvenir, la rétention d’avocats et avocates de qualité est essentielle».

Les mandats de grève seront exercés le 8 juin prochain, devant les palais de Justice de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie-Bois-Franc, Côte-Nord, Abitibi Témiscamingue, l’Outaouais, et Rive-Sud. Le 9 juin, les avocats membres de la FAAJQ se mobiliseront devant le palais de justice de Longueuil et celui de Québec avant de se diriger vers l’Assemblée nationale.