Quatre des cinq enquêteurs de retour à «Chanteurs masqués» cet automne

Quatre des cinq enquêteurs révélés à «Chanteurs masqués» seront de retour pour la deuxième saison du grand variété de TVA, qui a été l’un des rendez-vous les plus populaires du petit écran l’automne dernier.

Sam Breton, Véronic DiCaire, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau chercheront encore à deviner l’identité des personnalités qui se cachent sous les costumes époustouflants à la suite de chaque prestation musicale.

Seul Marc Dupré ne reviendra pas, mais ce n’est pas faute d’intérêt. C’est plutôt qu’on vient de le confirmer comme coach vétéran à «La Voix», grande messe musicale qui amorcera sa neuvième saison en janvier prochain à TVA. L’auteur-compositeur-interprète, animateur et producteur a donc décidé de se concentrer sur son mandat à «La Voix», où il occupera l’un des fameux fauteuils rouges en compagnie de trois nouveaux coachs, soit Corneille, Marjo et Mario Pelchat. L’équipe de «Chanteurs masqués» a décidé de ne pas remplacer Marc Dupré et de miser sur les quatre autres enquêteurs bien aguerris pour la suite.

Comme on le sait, les enquêteurs de «Chanteurs masqués», adaptation du format sud-coréen «The Masked Singer», ne manquent pas d’imagination ni de flair pour découvrir l’identité des chanteurs dans les costumes. Grâce aux indices et aux prestations musicales, ils font souvent mouche et trouvent qui est la personnalité masquée.

450 heures de confection pour chaque costume

On a profité du dévoilement des quatre enquêteurs, mercredi, pour présenter deux nouveaux costumes qui vont égayer la deuxième saison. Il s’agit de Homard le shérif, tout droit sorti d’un western hollywoodien, ainsi que de Cocktail tiki, qui marie art polynésien et fruits exotiques. Soulignons qu’une quarantaine d’artisans consacrent environ 450 heures à la confection de chaque costume. L’investissement en vaut la chandelle quand on sait que les costumes sont au cœur de chaque numéro à grand déploiement de «Chanteurs masqués».

Soulignons que l’animateur Guillaume Lemay-Thivierge, toujours très chic sur le plateau de «Chanteurs masqués», sera de nouveau aux commandes de la nouvelle saison, tournée cet été.

On se rappelle que l’an dernier, parmi les personnalités qui se cachaient sous les costumes, il y avait notamment l’animatrice Marie-Claude Barrette, l’analyse de TVA Sports Michel Bergeron, la cheffe d’antenne Sophie Thibault, le médaillé olympique Alexandre Despatie, les chanteurs Johanne Blouin et Bruno Pelletier ainsi que les deux grands gagnants, Wilfred LeBouthillier et Marie-Élaine Thibert, alias les Inséparables.

Produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, «Chanteurs masqués» sera de retour pour une deuxième saison chaque dimanche à compter de septembre à TVA.