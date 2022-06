Quatre syndicats manifestent pour dénoncer un climat toxique au CHSLD de LaSalle

Quatre syndicats représentant plus de 200 membres du personnel du Centre d’hébergement de soins longue durée de LaSalle manifestent mercredi pour dénoncer le climat de travail toxique qui perdure depuis une année.

La manifestation est prévue à de 11 h devant l’établissement par le Syndicat canadien de la fonction publique, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, le Syndicat québécois des employées et employés de service et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Les quatre organisations syndicales déplorent notamment le style de gestion «autoritaire et archaïque» de l’administration, des pressions concernant les heures supplémentaires obligatoires et un contournement des conventions collectives.

«La direction du CIUSSS est bien au fait du problème depuis plus d'un an, mais semble dépassée et le laisse perdurer», ont dénoncé la section locale 2881 du SCFP, la FIQ, la FTQ et l’APTS dans un communiqué commun.

«Malgré le sens du devoir et les meilleurs efforts du personnel, il est certain qu'un tel climat toxique a des effets néfastes sur les bénéficiaires et leurs familles», ont mentionné les quatre syndicats.

Ils réclament une rencontre d'urgence avec la direction du CIUSSS pour établir un plan d'action substantiel avec des échéanciers serrés qui dissipera ce climat malsain. «La gestion du CHSLD de LaSalle doit être repensée de A à Z», a-t-on ajouté.