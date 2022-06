Tramway: le creusage du tunnel inquiète les citoyens

Les impacts des vibrations et du creusage pour le tunnel du tramway sous les bâtiments historiques de la colline Parlementaire et de Saint-Jean-Baptiste préoccupent les citoyens du secteur.

La Ville de Québec poursuivait mardi ses séances d’information sur le tramway avec le segment de 1,8 km en tunnel entre le Grand Théâtre et le parc Jean-Paul-L’Allier.

Des résidents se sont inquiétés de dommages potentiels causés aux maisons pendant les travaux. La méthode de creusage sera choisie éventuellement par le consortium qui se chargera de la construction, mais trois sont possibles: par forage-sautage, par machine haveuse ou par tunnelier.

Forage-sautage

La méthode de forage-sautage a été qualifiée de «peu rassurante» par un citoyen. Les responsables ont voulu tempérer les craintes. «Il ne faut pas avoir peur de la méthode», qui est éprouvée, a répondu le consultant Bakar Amara.

Les études préliminaires montrent que les vibrations seront acceptables et des mesures d’atténuation et de contrôle seront mises en place, a-t-il ajouté. «On tient compte de la vulnérabilité des bâtiments.»

«Si des dommages s’avéraient, un processus de réclamation peut s’enclencher avec la Ville», a aussi mentionné Maxime Béland, chef de tronçon.

Stations

Les responsables du projet ont présenté les esquisses qui montrent l’aspect des deux stations, celle de la colline Parlementaire, près de l’édifice Marie-Guyart, et celle D’Youville, située au coin Saint-Joachim et Honoré-Mercier. Elles seront «lumineuses» et «sécuritaires», a assuré la Ville. Elles abriteront des œuvres d’art.

Des participants ont regretté que la station de la Colline soit accessible seulement du côté sud de René-Lévesque, alors que les résidences sont principalement situées au nord de l’artère.

Une préoccupation partagée par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste et la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean qui ont été «très déçus» et ont fait valoir leur demande pour avoir une meilleure connexion entre les stations du tramway et le Faubourg Saint-Jean.

Le retrait de la station du Grand Théâtre, qui avait été annoncé en 2020, a aussi fait sourciller plusieurs participants, qui auraient aimé que cette destination soit desservie.

De plus, l’ajout d’une scène sur la place publique au coin Cartier a été qualifié de «mauvaise idée» par Michèle Asselin, résidente du secteur. «Cela risque de créer autant de désagréments pour les résidents que ce que nous vivons dans le Vieux-Québec.»