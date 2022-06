Trois-Rivières : l’incohérence de deux mendiantes laisse la police dubitative

Butées aux nombreux refus de deux mendiantes qui ne daignent pas être assistées par les instances publiques, les autorités de Trois-Rivières remettent en question la véracité des faits relatés par les deux femmes, qui prétendent être des réfugiés et avoir des enfants.

C'est une situation que le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières considère étrange. Les deux femmes tiennent la même affiche avec l'indication «Famille réfugiée, j'ai trois enfants. Aidez-moi pour manger et mon loyer».

Les employés de l'organisme affirment avoir tout tenté pour les aider. «On a envoyé des équipes, on a même trouvé une personne pour faire la traduction. Elles ont refusé qu'on les aide. On trouvait ça inquiétant puisqu'elles prétendent avoir des enfants, mais l'histoire a changé au fil de nos discussions. On se questionne maintenant sur l'existence de ces derniers», a rapporté le directeur de l'organisme, Ivan Suaza.

Les deux femmes quêtent à proximité des artères les plus achalandées de la ville. Elles sont souvent visibles sur le boulevard des Récollets et à proximité du centre commercial Les Rivières.

Le dossier est connu par la Police de Trois-Rivières, mais aucune information ne permet d'associer leurs quêtes à de mauvaises intentions. «Il n’y a rien qui nous laisse croire qu'elles veulent leurrer le public. Si elles le font sous un motif questionnable, les gens n'ont qu'à ne pas donner, c'est une contribution volontaire», a précisé le porte-parole du service policier, Luc Mongrain. Il a ajouté que des interventions policières ont eu lieu afin d'offrir des services d'aide aux deux dames.

Une équipe de TVA Nouvelles a également tenté de communiquer avec les mendiantes. Une d'entre elles a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'une fraude. Elle a toutefois refusé d'en dire plus sur sa situation.