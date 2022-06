Un homme de 47 ans tué par un alligator

Un Américain est mort, attaqué par un alligator alors qu’il tentait de récupérer un frisbee qui avait fini sa course dans un lac.

L’homme avait nagé, mardi, dans le lac du parc John S. Taylor, à Largo, en Floride. Un terrain de golf se trouve aux abords de ce lac, duquel sont lancés des frisbees, pour certains très coûteux, qui s’échouent dans le point d’eau avoisinant.

L’homme, sans domicile fixe, avait alors fait le pari risqué d’en récupérer quelques-uns dans le but de les revendre et gagner un peu d’argent.

Son corps inanimé a été retrouvé tôt mardi matin, un bras manquant, au bord du lac.

Ça n’était pas la première fois qu’il tentait sa chance, puisqu’il avait été rappelé à l’ordre en avril, et menacé d’être interdit d’accès au parc.

Une présence courante

Les alligators sont très présents en Floride, et «dès qu’il y a de l’eau en Floride, des marais, on retrouve des alligators», explique Marie Poupart, collaboratrice de TVA Nouvelles en Floride.

«On dit qu’on a environ 1,3 million d’alligators en Floride présentement», a-t-elle rapporté.

Période des amours

Certaines périodes sont plus propices aux attaques, notamment lors de la période de reproduction, qui altère leur comportement.

«Il faut faire particulièrement attention au mois de mai et juin, parce que c’est la saison des amours, et les alligators sont plus agressifs, plus actifs et protègent leur territoire», a-t-elle conclu.