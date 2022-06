Un programme qui sauve des vies à Saguenay

Les pompiers de Saguenay ont lancé mercredi une campagne de publicité pour programme «Secours Adaptés», pour permettre aux services d’urgences de bien secourir une personne à mobilité réduite.

Existant depuis dix ans, le programme a été modernisé pour solliciter une plus grande adhésion. Entre 250 et 300 personnes sont inscrites, malgré qu’une enquête menée dans la région en 2018 révèle que 87 100 personnes vivent à Saguenay avec une limitation physique.

Le programme permet à ces citoyens de s’inscrire sur le site de la Ville afin de fournir leurs informations sur leur état de santé. Les pompiers pourront s’y référer si une intervention est nécessaire à leur domicile.

«C’est un formulaire qui prend à peine cinq minutes en ligne. Donc, que ce soit vos proches, des amis, votre famille, on incite vraiment la population à s’y inscrire. Ça sauve des vies au final,» a indiqué à TVA Nouvelles le président de la Commission de la Sécurité publique de Saguenay, Kevin Armstrong.

Pour les sapeurs, avoir de telles infos modifie leurs interventions et pourrait faire une grande différence.

«On peut savoir sa chambre est située où dans le bâtiment. Est-ce qu’elle est au sous-sol ou au 2e étage ? Est-ce que cette personne-là est en fauteuil roulant ? Est-ce qu’elle se déplace avec l’aide d’une marchette ? Le fait de savoir qu’une personne est en situation de handicap. D’avoir les informations où elle se trouve. Quels sont les besoins ? Ça peut permettre aux pompiers d’agir plus rapidement lorsque sera le temps d’évacuer cette personne», a souligné le lieutenant Jimmy Blackburn, inspecteur-enquêteur au Service incendies de Saguenay.

Dans la vidéo produite pour la campagne de la Ville, le témoignage de Johanne Déry est un bon exemple de l’efficacité du programme. Vivant seule en appartement depuis 20 ans, elle a été secourue dans un incendie à deux reprises.

«Quand il y a eu un incendie, il y a quatre ans, j’ai pu sortir plus vite, car ils avaient toutes les infos. Les premiers répondants sont venus directement à moi», a raconté Mme Déry.

Autre témoignage, celui de Gilles Gauthier qui se déplace en fauteuil roulant. Il est répertorié dans le programme. Il se débrouille pour conduire son véhicule, mais si un incendie se déclarait chez lui, il n’aurait pas la même autonomie pour s’en sortir.

«Lorsqu’il y a un orage, dans ton lit, tu deviens crampé. Tu ne sais pas si le feu va prendre.»

D’être inscrit dans les données des pompiers le sécurise vraiment.

«Je demeure avec ma conjointe qui est toute petite. S’il arrivait un incendie, malheureusement, elle ne peut pas m’aider rapidement. Moi, je lui dirais sauve ta vie. Sors. Les pompiers, je suis inscrit. Ils vont venir me secourir. On est vraiment en sécurité. On dort beaucoup plus aisément. On a moins peur.»

Le programme s’adresse à toutes les personnes vulnérables. Pas seulement à celles vivant avec un handicap physique. C’est ce qui explique que 87 100 citoyens de la plus grande ville de la région y sont admissibles.

«On considère qu’il y a environ 16 % de la population qui vivent avec une incapacité», a expliqué Pier-Olivier Gagnon, agent de développement au Groupement des organismes pour les personnes handicapées du Saguenay–Lac-Saint-Jean (GOPHS).

«Mais le programme de secours adapté vise plus large. On inclut aussi des personnes âgées qui ont aussi des limitations. Des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Même les personnes qui ont des problèmes de santé temporaire. Si vous vous cassez une jambe, à ce moment-là, vous êtes admissible au programme.»

Plusieurs citoyens ont été refroidis à s’inscrire en raison de la confidentialité des informations personnelles fournies. Mais là-dessus, Saguenay garantit que toutes ces données demeurent entièrement confidentielles.