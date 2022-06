Aide médicale à mourir : de nouvelles règles dès la semaine prochaine?

L’étude du projet de loi sur l’élargissement de l’aide médicale à mourir tire à sa fin à l’Assemblée nationale.

Malgré quelques critiques, le projet de loi devrait être adopté d’ici la fin de la session parlementaire, à laquelle il ne reste que cinq jours.

Néanmoins, le défi s’annonce colossal, car les élus veulent s’assurer de l’applicabilité de la loi sur le terrain. Après tout, cet enjeu est très sensible pour plusieurs Québécois. Les députés veulent donc s’assurer de ne pas faire d’erreurs en adoptant trop rapidement le projet de loi.

Les élus des différents partis semblent néanmoins tenir à arriver à un consensus.

Jeudi, la députée péquiste Véronique Hivon, qui porte ce dossier depuis de nombreuses années, a livré un discours particulièrement émotif à l’Assemblée nationale, recevant même les applaudissements chaleureux de ses pairs.

«Ce dossier-là (...) va m’avoir accompagnée dès la première année de mon mandat (...) et de toute évidence, ça va être le dernier projet de loi sur lequel je vais me prononcer et sur lequel je vais travailler dans ma vie politique», a déclaré l’élue qui a déjà annoncé qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales.