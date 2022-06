Corps retrouvé à Nicolet: trois femmes témoignent de l'horreur qu'elles ont vécu

Pascal Martel, l'un des deux hommes accusés d'outrage à un cadavre sur un corps retrouvé la semaine dernière, à Nicolet, va rester derrière les barreaux au moins jusqu'à la semaine prochaine, son audience pour remise en liberté ayant été reportée au 9 juin.

Une quinzaine de personnes se sont déplacées pour l'audience, dont trois des quatre mères des enfants de Pascal Martel, tous nés la même année.

«C'est un monstre», a déclaré l'une d'elles, Chantale, qui a formé un couple avec l'accusé pendant six ans.

À sa sortie de la salle d'audience, en sanglots, elle a trouvé la force d'énumérer les sévices que Pascal Martel lui aurait fait vivre.

«Nous violer, nous enfermer à clé, mettre des barreaux pour être sûr qu'on ne peut pas se sauver, essayer de nous étrangler avec des fils de téléphone, nous frapper, nous laisser pour mortes, pis rire de nous autres», a-t-elle raconté.

Enlacées, les trois femmes ont décidé de raconter leur histoire aux médias dans l'espoir d'en aider d'autres.

L'homme de 48 ans est accusé d'outrage à un cadavre. Jeudi dernier, après plusieurs heures de recherche, les policiers ont retrouvé un corps enterré dans la cour arrière de sa résidence sur la rue Mgr Courchesne, à Nicolet. Son arrestation a ravivé de douloureux souvenirs chez ses victimes survivantes.

«J'ai dû me reconstruire, me faire une vie. Mes parents m'ont pris chez eux avec une protection policière parce qu'ils savaient que s'il me retrouvait, je ne serais plus en vie aujourd'hui», a poursuivi Chantale.

Au fil des ans, elles affirment avoir tenté à plusieurs reprises de récupérer leurs enfants, mais aussi de dénoncer les agressions dont elles auraient été victimes.

Quant à Carmen, une autre conjointe de Pascal Martel, elle a affirmé ne pas avoir été prise au sérieux. «On ne s'est pas fait écouter. On était juste des menteuses. Monsieur endormait tout le monde. On a carrément vécu le syndrome de Stockholm», a-t-elle mentionné.

Vingt ans plus tard, Nathalie ne comprend toujours pas comment il a pu réussir à avoir la garde des quatre enfants. «Moi j'avais une vie stable, j'avais un emploi, mais je n'ai jamais été capable de récupérer ma fille», a-t-elle déploré.

S'il est vrai que les épreuves rendent plus forts, ces femmes ont maintenant juré que plus jamais Pascal Martel n'aurait d'emprise sur elles. De savoir que Pascal Martel les savait dans la salle leur donne du courage. «Regarde, tu nous fais plus peur, c'est terminé», a répondu Chantale, la voix pleine de résilience.