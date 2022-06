Des BIXI transformés en oeuvres d'art

Des vélos BIXI seront transformés en œuvre d’art pour souligner les 50 millions de déplacements qui viennent d’être franchis par l’entreprise à Montréal.

L’organisme s’associe au festival mural qui fête ses dix ans cette année.

«On veut aller chercher ce qui va atteindre les Montréal dans leur fibre comme la culture et l’art, mais également se déplacer à vélo qui fait vraiment parti de notre identité montréalaise et québécoise», mentionne Pierre-Luc Marier, directeur du marketing intégré et des ventes, BIXI Montréal.

Au total, cinq artistes auront la chance d’illustrer 10 bicyclettes chacun

«C’est quand même un rêve d’enfant. Petit, nous avons tous appris à faire du vélo et le fait de pouvoir en désigner un c’est vraiment cool et surtout de faire partie du projet BIXI qui est selon moi un des beaux projets que nous avons à Montréal», explique Felipe Arriagada, alias Chien Champion, illustrateur.

