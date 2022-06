Deux trucs à faire avec vos cartes de crédit pour améliorer votre cote

Sophie Desautels, Syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot a répondu aux questions du public concernant les finances personnelles au TVA Nouvelles de Midi.

Ce midi, la spécialiste a donné deux trucs simples pour vous permettre d’améliorer votre dossier de crédit.

1- Évitez d’avoir une multitude de cartes de crédit.

«Avoir plusieurs cartes de crédit peut nuire à votre dossier «parce qu’il s’agit du même type de produit de crédit : des cartes. Il faut comprendre qu’un dossier de crédit doit être régulier. On vous conseille de ne conserver qu’une seule carte de crédit, la plus vieille. Cela va créer une stabilité et les prêteurs aiment beaucoup cela», explique Mme Désautels.

2- Laisser une grande marge de manœuvre dans la limite de crédit

Sophie Desautels soutient qu’il faut éviter de charger la carte de crédit à plus de 50% de la limite autorisée, et encore mieux, rester sous le seuil des 30% de la limite de crédit. Cette façon de faire permet aussi de maintenir une bonne carte de crédit.

«Dans le meilleur des mondes, on en profite et on paye notre carte avant la date prévue», ajoute-t-elle.

