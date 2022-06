FLIP Fabrique part en récréation

FLIP Fabrique propose une toute nouvelle aventure qui sera présentée, gratuitement, du 5 août au 4 septembre, dans les parcs de six arrondissements de la ville de Québec.

Intitulé Récréation, ce nouveau spectacle de 60 minutes prend la relève de Féria, présenté en 2019 à Place Jean-Béliveau et qui a été bousculé, au cours des deux derniers étés, par la pandémie.

Cette nouvelle création de 60 minutes sera offerte deux fois par soir à 18h et à 19h30 pour un total de 46 représentations.

Mis en scène par Olivier Normand, qui avait signé celle de Féria, Récréation mettra en vedette huit artistes.

Récréation démarre avec la cloche annonçant la fin des classes. La récréation peut commencer. Des élèves arrachent un morceau du gymnase de leur école, le replie et partent à l’aventure. Les artistes utilisent les lignes de volley-ball, de badminton et de handball et les pointillés de basket pour tracer de nouveaux chemins et de nouveaux jeux.

«Nous sommes tellement heureux de poursuivre notre belle collaboration avec la Ville de Québec. Je suis convaincu qu’encore une fois, nous saurons émerveiller les familles grâce à notre poésie acrobatique», a indiqué Bruno Gagnon, directeur général et artistique de FLIP Fabrique dans un communiqué de presse émis jeudi matin.

Récréation sera présenté à 18h et à 19h30, beau temps, mauvais temps, au Domaine de Maizerets (5 au 7 août), au Parc Marcoux (10 et 11 août), au Parc de la Commune (13 au 15 août), au Parc Jules-Émond (17 et 18 août), à la Maison O’Neill (19, 20 et 22 août), au Parc des Écores (24 et 25 août), au Parc Kiwanis (26 au 28 août) et au Parc Jean-Béliveau (31 août au 4 septembre).

La Ville de Québec a octroyé 493 000$ à la troupe de cirque de Québec pour la création, la production et la diffusion de ce spectacle.

On peut obtenir plus d’informations sur flipfabrique.com et ville.quebec.qc.ca/cirque.