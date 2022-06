En s’affirmant en tant que nationaliste, François Legault cultive une ambiguïté payante sur le plan politique, estime l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

Lors de l’émission «La Joute», cette dernière a soutenu que le premier ministre joue présentement sur deux tableaux, en courtisant les fédéralistes et les souverainistes, ce qui a un effet rassurant pour de nombreux citoyens.

«Tu as le beurre et l’argent du beurre. Tu as une sorte de gouvernance souverainiste qui revendique énormément, sans le risque d’un référendum. Qu’est-ce que tu veux de plus? C’est un peu ça, le pari qu’offre M. Legault», mentionne Emmanuelle Latraverse.

Cette dernière croit toutefois que François Legault ne pourra tenir ce double discours bien longtemps. Un avis partagé par son collègue Marc-André Leclerc, qui croit que le premier ministre n’aura pas le choix de se mouiller dans un avenir rapproché.

Le jouteur estime que la loi 21 sera «charcutée» par la Cour suprême, ce qui forcera M. Legault à prendre position de façon plus incisive.

«À partir de ce moment-là, M. Legault réagira comment? Il va rester et dire : ‘’c’est correct, je voulais la laïcité, mais je ne pouvais pas’’ ou ‘’les Québécois, qu’on fasse face à notre destin et qu’on relance la question identitaire»?, s’interroge M. Leclerc.

Pour Elsie Lefebvre, il ne fait aucun doute que le chef de la CAQ est toujours un souverainiste, même s’il a mis le projet d’indépendance du Québec sur la glace.

«François Legault, dans son cœur et dans son être, c’est un indépendantiste. J’ai été assise à côté de lui. C’était le plus pressé, le plus convaincu, le plus motivant, celui qui avait des raisons profondes», témoigne-t-elle.

