Francos et Festival de jazz: départ de Laurent Saulnier à la fin de l’été

Laurent Saulnier, qui est depuis 23 ans le grand manitou de la programmation des Francos de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal, va quitter ses fonctions à la fin de la saison des grands événements, le 15 septembre prochain.

L’homme qui bosse pour L’Équipe Spectra depuis 1999 ne sera ainsi plus vice-président, programmation, événements culturels et festivals de Spectra.

Programmateur aguerri et fin connaisseur de la scène musicale d'ici et d'ailleurs, il restera dans le giron de Spectra, une division du Groupe CH, à titre de conseiller stratégique.

C’est Maurin Auxéméry qui va remplacer Laurent Saulnier en tant que directeur de la programmation, événements culturels et festivals de Spectra.

Laurent Saulnier va par ailleurs continuer d’être le gérant de l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe.

«Je ne saurais partir sans dire un merci particulier à Alain Simard, qui est venu me chercher au Voir il y a 23 ans. Des mercis aussi aux nombreux et nombreuses collègues avec qui j’ai partagé ces 23 années de folie. Sans vous, tout cela aurait été juste impossible. Des mercis aussi aux innombrables artistes qui ont foulé ces scènes et qui m’ont fait vivre tellement d’émotions. Et un dernier merci tout aussi important aux festivaliers et festivalières. Chaque jour, j’ai beaucoup pensé à vous. Merci et amusez-vous bien!», a dit Laurent Saulnier, jeudi, dans un communiqué.

«Toute l’équipe du Groupe CH se joint à moi pour remercier Laurent Saulnier pour le dynamisme dont il a fait preuve ainsi que pour sa passion et ses nombreuses contributions. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour ses projets futurs et nous sommes très heureux de le garder dans l’équipe en tant que conseiller stratégique à la programmation des Francos et du Festival de jazz», a indiqué pour sa part la présidente, sports et divertissement, Groupe CH, France Margaret Bélanger.

Les Francos de Montréal vont se tenir du 9 au 18 juin. Le Festival international de jazz de Montréal aura quant à lui lieu du 30 juin au 9 juillet.