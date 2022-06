Frères de feu: la relève dans le milieu agricole

Un jeune entrepreneur de Nicolet s’est lancé dans la culture du piment avec ses frères. Il commence à faire sa place sur les tablettes d’épicerie avec ses sauces piquantes, entièrement conçues dans la région.

Frères de feu est de plus en plus populaire sur marché. La preuve, c’est que le nombre de plants dans le champ est en constante augmentation année après année. «On a commencé avec dix plants la première année, la deuxième on était rendu à 70, la troisième on était à 600, l’an passé on était à 3 200 et cette année on est à 4 000 plants de piments», a fait voir le président-fondateur, Jasmin Hamel.

Pour lancer son entreprise, il a réhabilité la terre familiale. Son père lui loue le champ pendant 40 ans pour 10$ par année. «C’est un plateau qui n’a jamais été entretenu. On a je dirais peut-être le triple de surface qui serait cultivable», a assuré François Hamel.

Comme il n’a pas de courant ni d’eau à cet endroit, il démarre ses plants sur la terre de sa cousine, à quelques minutes de distance. Là-bas, les graines de piment sont plantées au mois de février, dans un environnement contrôlé. La cabane a été transformée en serre par le nouvel agriculteur.

Une fois que la température extérieure est assez chaude, il met en terre les petits plants dans le champ avec son équipe. «En septembre, on ouvre les petits plants qu’on vient de planter et des fois tu as jusqu’à 300, 400 piments à l’intérieur. C’est impressionnant», s'est exclamé son père.

Jasmin Hamel a dû surmonter plusieurs défis, dont la pandémie qui a complètement chamboulé ses plans. Il avait dans l’idée de faire connaitre ses produits par la restauration, mais ça n’aura pas été possible tout de suite. «À la base, je travaillais dans un restaurant comme serveur, ça m’aidait à financer un peu le démarrage de l’entreprise. Eux, ils les avaient commandés sur leurs tables, aussi ils faisaient des recettes avec. Le jour que le menu sortait, c’était la pandémie. J’ai donc perdu mon emploi et ils ont fermé le restaurant. Il a fallu que je me revire de bord», a-t-il indiqué.

Aussi, s’approvisionner en matériel nécessaire est plus complexe. «Je dois me battre avec les fournisseurs pour acheter chez eux. Ils veulent me vendre la bouteille, ils ne veulent pas me vendre le bouchon. Ils veulent me vendre le couvercle du pot Masson, mais ils ne veulent pas me vendre le pot Masson», a mentionné l'agriculteur.

Maintenant, c’est l’inflation qui a un grand impact sur les dépenses. Le prix de la machinerie a doublé, a raconté M. Hamel. Le prix de l’essence n’est pas à négliger pour son équipe qui utilise des tracteurs sur-le-champ.

La production est également quelquefois dérangée par des curieux. Les chevreuils donnent particulièrement du fil à retardé à l’entrepreneur. «Je suis tombé nez à nez avec un troupeau de chevreuils et ils m’ont attaqué! Et c’est ça qui est drôle, les chevreuils vont manger les plants de piments les plus forts au monde», s'est exclamé Jasmin Hamel. L’an dernier, il a perdu 500 plants en raison de ces animaux.

Après les essais-erreurs, il espère arriver à mettre un peu de piquant dans l’assiette de tous les Québécois au cours des prochaines années.