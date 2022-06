La défense du Faubourg Mena'sen s'en prend au Registraire des entreprises du Québec

Le défenseur des locataires du Faubourg Mena'sen vise le Registraire des entreprises du Québec et a envoyé jeudi une mise en demeure demandant l’annulation de l'acte de dissolution émis à l'Organisme à but non-lucratif qui gérait le Faubourg Mena'sen.

• À lire aussi: Faubourg Mena’sen : les résidents demandent le retour de l’OBNL

• À lire aussi: Une enquête de l'UPAC sur la vente d'un immeuble de Sherbrooke

• À lire aussi: Les ex-administrateurs du Faubourg Mena’sen tentent de s’expliquer

Me. Louis Fortier est d'avis que le Registraire des entreprises n'aurait jamais dû autoriser la dissolution de l'OBNL. Il se base sur la Loi sur les compagnies, qui stipule qu'un organisme doit annoncer son intention de demander sa dissolution «dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.» Cet avis a été publié dans Le Devoir, Me. Fortier argumente qu'il ne s'agit pas d'un journal local.

Rappelons que les administrateurs de la Cité des retraités de l'Estrie avaient changé le nom de l'organisme un mois plus tôt pour l'Orientation Éphémère. «On se demandait tous pourquoi un changement de nom un mois avant la dissolution, on a maintenant notre réponse, note la conseillère municipale Hélène Dauphinais. Si l’avis public avait été publié sur le nom Cité des retraités de l’Estrie, quelqu’un aurait allumé.»

L’avocat Louis Fortier se questionne également sur les vérifications faites par le Registraire des entreprises avant d'autoriser la dissolution de l'OBNL. Le 4 avril 2022, l'Orientation Éphémère envoie au registraire une demande de dissolution et l'avis public est diffusé le même jour. Le lendemain, le 5 avril, une commissaire autorise la dissolution.

Legault a confiance aux enquêtes en cours

De passage en Estrie le 6 mai dernier, le premier ministre François Legault avait mentionné son intention de déclencher une enquête pour faire la lumière sur la vente du Faubourg Mena’sen et savoir «où sont allés les 18M$ de la vente.»

On sait aujourd’hui que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) et le ministère des Finances mènent leur enquête respective. Selon nos sources, le premier ministre serait rassuré par les procédures en cours et n’aurait pas l’intention de nommer une autre personne pour ouvrir une enquête supplémentaire.

La semaine dernière, le gouvernement a déposé un projet de loi pour éviter qu’une telle situation se reproduise à l’avenir. Il prévoit que la vente de tout immeuble détenu par un OBNL d’habitation devra obtenir l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation.