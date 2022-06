La Grande Soirée & cause majeure permet d’amasser plus de 350 000 $

La première édition de La Grande Soirée & cause majeure au profit de la Fondation Autiste & majeur a permis d’amasser 353 560 $ pour financer le développement de centres de jour pour les personnes autistes.

L’événement s’est tenu mercredi soir à la Salle Windsor de Montréal. La présidente de la fondation, Sophie Prégent, et le vice-président, Charles Lafortune, étaient présents en compagnie du président d’honneur, Guy Cormier, qui est président et chef du Mouvement Desjardins.

Soulignons que Cœur de pirate a partagé ses plus grands succès avec les 258 invités.

«Nous sommes extrêmement touchés de l’appui de tous ceux et celles qui ont fait de notre première soirée de levée de fonds un événement mémorable. Votre grande générosité adoucit les grands défis de devenir un adulte autiste et ensemble, nous devenons tous la solution à leurs défis quotidiens. Merci de tout cœur d’y croire avec nous et de poser des gestes concrets qui font toute la différence!» ont déclaré Sophie Prégent et Charles Lafortune, dans un communiqué, jeudi.

Charles Lafortune a souligné durant la soirée commanditée par KPMG une contribution de 100 000 $ issue de la Fondation Justine & Florence. Cet argent va permettre à la Fondation Autiste & majeur de créer un fonds dédié à la poursuite de l’éducation des jeunes adultes autistes. Les grands donateurs de la Fondation Autiste & majeur sont Desjardins, la Fondation Saint-Hubert et Québecor, ainsi que tous ses partenaires, dont Pastene. La Fondation Famille Gosselin a par ailleurs contribué au succès de la soirée-bénéfice.