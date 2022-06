La route Daigle sera réparée à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a promis jeudi que des travaux seraient entamés, dans les prochaines semaines, pour réparer la route du lac Daigle, endommagée par le passage de camions ce printemps.

L’augmentation du trafic lourd sur la route du lac Daigle au nord de Sept-Îles ce printemps a laissé des traces. Les camions, qui ont transporté plus de 100 000 tonnes de matériel au cours des derniers mois, ont littéralement emporté avec eux une partie de la chaussée, à un point tel que les usagers de la route ont affirmé craindre des accidents.

«Ça fait des mois qu’on roule sur une route qui n’est plus carrossable. Les chemins dans le bois sont plus beaux qu’ici. On roule dans la poussière, tu croises quelqu’un et tu perds le chemin au complet. C’est rendu dangereux», a indiqué à TVA Nouvelle un résident du lac Daigle, Pascal Dion.

La Ville de Sept-Îles a tenté de faire des réparations, mais le matériel utilisé pour remplir les nids-de-poule s’est avéré inefficace devant l’ampleur des dégâts.

«Ces réparations-là, c’est de l’asphalte froid, n’ont pas tenu. Là, on met de la poussière de pierre pour remplir les trous. C’est vraiment une réparation temporaire tant que le plan d’asphalte n’ouvrira pas», a expliqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

«Ce que ça donne comme résultat, c’est que c’est hyper glissant, c’est dangereux, la poussière lève, on perd les véhicules dans nos déplacements», a quant à elle déploré une résidente du lac Daigle, Nathalie Coulombe.

«Plusieurs personnes ont des motos. Elles ne peuvent pas les utiliser parce qu’elles vont se retrouver dans le décor. D’habitude, on voyait des cyclistes sur la route. Maintenant, on n’en voit plus du tout», a-t-elle ajouté.

Selon la Ville de Sept-Îles, la fondation de la route du lac Daigle n'a pas été conçue et construite pour le trafic lourd. Des travaux de 500 000 $ par année devaient permettre de corriger la situation sur une période de 6 ou 7 ans, mais compte tenu de l'état lamentable de la route après la période de dégel, les sommes prévues pour ce projet cette année seront finalement entièrement consacrées à la pose d'asphalte sur les tronçons les plus problématiques.

«On pense que c’est plus important de refaire ou réparer la surface de roulement que de faire juste un tronçon et laisser le restant de la surface de roulement dans un piètre état», a indiqué M. Gwilliam.

Dans le meilleur des cas, les travaux de resurfaçage ne pourront débuter qu’à la mi-juin. D’ici là, les trous continueront d’être remplis de poussière de pierre.

«On espère qu’il n'arrivera pas d’accident d’ici le moment où ils vont faire quelques choses pour sécuriser ce tronçon», a mentionné Mme Coulombe.