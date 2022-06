Les heures supplémentaires payantes pour les cadres supérieurs du réseau de la santé

La pandémie a été payante pour des cadres supérieurs du réseau de la santé. Certains d’entre eux ont vu leur salaire faire un bond de 80% en 2020 par rapport à l’année précédente, a appris TVA Nouvelles.

Au Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, le salaire du gestionnaire le mieux payé avoisine même le demi-million de dollars en 2021, soit plus du double de celui touché par le premier ministre.

La hausse remarquable de certains des salaires s’explique principalement par les heures supplémentaires que les hauts dirigeants (directeurs des Centres intégrés de santé et de service sociaux et des Centres intégrés universitaires de santé et de service sociaux) ont réalisées au moment de la pandémie.

Contrairement au personnel de la santé, ils n’ont pas touché de « primes COVID » durant la période critique récemment traversée.

Les données obtenues par TVA Nouvelles ont été fournies par 16 des 22 CISSS et CIUSSS de la province, à la suite de demandes d’accès à l’information.

Selon les explications fournies, les salaires intègrent des montants réclamés par notes de frais, mais ces derniers ne comptent que pour quelques milliers de dollars dans le montant total et sont, dans la plupart des cas, demeurés plus bas ou similaires à ceux réclamés avant la crise sanitaire.

Forte augmentation

Parmi l’ensemble de la liste des salaires fournis à TVA Nouvelles, c’est le CISSS de la Côte-Nord qui remporte la palme de la plus grande hausse. Le haut cadre le mieux payé a récolté près de 200 000 $ de plus qu’avant la pandémie pour l’année se terminant le 31 décembre 2020.

Il est suivi de près par la directrice de la santé publique de Montréal, affiliée au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal passant de 283 460 $ par année avant la pandémie à 464 580 $ pour l’année 2020. Il faut dire que Mylène Drouin a connu son lot de défis au déclenchement de la pandémie, alors que plusieurs des cas recensés de COVID-19 étaient dans la métropole.

Les salaires touchés par des cadres de CIUSSS œuvrant dans l’Est-de-l'Île de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne sont pas en reste: la directrice des services professionnels du premier a touché, en 2020, 164 000 $ de plus qu’avant la pandémie, alors que la directrice des services professionnels du second établissement a touché, en 2020, près de 60 000 $ de plus qu’avant la crise.

Fait à noter: en 2021, plusieurs gestionnaires ont vu leur salaire revenir plus près de ce qu’il était en 2019.

À titre comparatif, le premier ministre du Québec, François Legault, a lui gagné 205 793 $ en 2020-2021, alors que son ministre de la Santé, Christian Dubé, a touché 168 282 $.

Les sept plus grosses augmentations de hauts cadres de CISSS et CIUSSS