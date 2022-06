LHJMQ : une finale dédiée à la mémoire de Guy Lafleur

La finale de la Coupe du Président qui opposera les Islanders de Charlottetown aux Cataractes de Shawinigan sera dédiée à la mémoire de Guy Lafleur, décédé ce printemps d’un cancer du poumon.

• À lire aussi: Des fonds publics utilisés pour camoufler un viol collectif?

• À lire aussi: Sénateurs à Québec : le projet «ne peut plus exister»

C’est ce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé jeudi, à deux jours du premier affrontement.

Pour souligner la passion et le dévouement du Démon blond, le circuit Courteau a mis à l'avant-scène un nouveau logo pour la finale où le nom de Lafleur et le numéro 4 qu’il portait avec les Remparts de Québec sont mis en valeur. Les joueurs et les officiels porteront par ailleurs un écusson à cette effigie sur leur chandail.

Après avoir été exposé en chapelle ardente au Centre Bell les 1er et 2 mai, Lafleur a été l’objet de funérailles nationales à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde le 3 mai.