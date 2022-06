Grippe aviaire: encore des centaines de carcasses retrouvées

Les autorités continuent d'effectuer une surveillance étroite de la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages alors que d’autres carcasses ont été retrouvées sur les berges ces derniers jours dans l’Est-du-Québec.

«Les mois, les années à venir, il va falloir assurer la résilience de ces populations-là. Donc, de protéger leur habitat, de diminuer aussi les pressions sur ces populations-là, donc le dérangement. Beaucoup d’oiseaux marins sont aussi vulnérables aux déversements de pétrole. [...] Protéger leur source de nourriture aussi. Donc, je vais aller un peu plus large. On peut penser en termes d’écosystème du golfe du Saint-Laurent », a expliqué la responsable de la conservation bioculturelle et marine de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Véronique Bussières.

Pour le moment aucune information n'a été transmise sur les causes de décès des spécimens retrouvés sur les plages à Rimouski et à Sainte-Flavie. Des analyses devaient être effectuées.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs affirme que le risque de détection de cas d'influenza aviaire chez des oiseaux sauvages est présent partout en province. La surveillance se poursuit.

Des centaines de carcasses d'eiders et de goélands ont été retrouvées sur les îles de l'estuaire du Saint-Laurent au Bas-St-Laurent. Leur mort est lié à l’influenza aviaire, selon des analyses effectuées par la Société Duvetnor.

Aux Îles-de-la-Madeleine, l’opération de nettoyage des plages a débuté après la mort de Fous de Bassan. Des centaines de carcasses ont été retirées des berges dans le début de la semaine.

Plusieurs experts considèrent que les oiseaux sauvages font face à une mortalité sans précédent avec les cas de grippe aviaire.

Rappelons que la grippe aviaire se transmet difficilement et rarement aux humains.