L’opposition à Montréal veut revoir la gestion des parcomètres

La Ville de Montréal doit moderniser l’application qui permet de payer les places de stationnement sur rue, afin que les automobilistes ne soient facturées que pour la durée réelle de leur stationnement.

C'est ce qu'a réclamé jeudi l’opposition officielle à Montréal.

L’application, P$ Service mobile, disponible sur téléphone intelligent, permet de payer à distance le parcomètre pour un espace de stationnement sur rue.

Toutefois, dans sa configuration actuelle, elle ne permet pas à l’utilisateur de récupérer son argent s’il quitte avant la fin du temps alloué. Le temps restant n’est pas crédité non plus à l’utilisateur suivant.

Des éléments que veut changer l’opposition.

«Ça ne fait aucun sens de payer pour un service qu’on n’utilise même pas et même de charger les gens en double», a dénoncé Aref Salem, chef de l’opposition officielle.

Sa solution serait d’ajouter un bouton «départ» dans l’interface de l’application, à l’instar d’autres villes qui le font déjà, telles que Calgary et Victoria.

Près de 90 % des usagers des stationnements sur rue utiliseraient l’application. Néanmoins, l’opposition espère également que la Ville réfléchira à une formule alternative pour ceux qui payent leur stationnement directement au parcomètre.

«À Calgary, même sans téléphone intelligent, on peut appeler un organisme [pour se faire rembourser le trop-perçu]», a donné en exemple Effie Giannou, conseillère municipale pour l’opposition.

Les frais de stationnement procurent des revenus importants pour la Ville. M. Salem ne croit toutefois pas que la mesure occasionnera un manque à gagner.

«Il faut que la Ville soit équitable envers ses citoyens. Faire payer deux fois le même espace, ce ne l’est pas. Ce qu’on demande, c’est de trouver une façon d’être équitable», a soutenu M. Salem.

Du côté de l’administration Plante, on se dit «ouvert» à discuter de la proposition lors du prochain conseil municipal.

«Les investissements importants qu’on a faits dans la mise à jour technologique et l’innovation à l’Agence de mobilité durable vont ouvrir de nombreuses portes pour tarifer équitablement et rendre le stationnement plus facile et transparent pour les automobilistes», a réagi Marikym Gaudreault, attachée de presse au cabinet de la mairesse.