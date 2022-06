Meurtre à Laval : «Il y aura des répercussions» dit le chef de la police

Le chef de la police de Laval, Pierre Brochet, a tenu à s’adresser directement aux membres du crime organisé pour les menacer de «répercussions» à venir.

C’est à l’occasion du 23e colloque annuel de l’Association des directeurs de police du Québec que le directeur de la police de Laval a réagi au meurtre survenu mercredi soir dans un restaurant de la ville.

«C’est un évènement qui est intolérable, inacceptable, et que l’on croit lié au crime organisé», a expliqué Pierre Brochet.

Menaces

Cela a été l’occasion d’une concertation avec les autres corps de sureté de la région.

«J’ai parlé à mes collègues tout à l’heure, des différents corps de policier. La Gendarmerie Royale du Canada était présente, la Sureté du Québec, le SPVM et Longueuil également. On est tous unanimes, c’est choquant et intolérable», a-t-il dit.

À bout de patience, l’agent de police a tenu à lancer un message clair aux auteurs de ce meurtre.

«C’est pourquoi je m’adresse à vous : il y aura des répercussions au cours des prochains jours», a-t-il menacé.