On répond à vos questions sur la guerre en Ukraine

À l’aube du 100e jour de l’invasion russe, le fondateur de la chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM, Charles-Philippe David, a répondu jeudi aux interrogations du public à propos de la guerre en Ukraine.

Voici ses réponses à vos questions :

- À force de s’acharner, est-ce que la Russie pourrait gagner?

«Oui, la Russie pourrait gagner, mais gagner sur le plan de sa sécurité envers l’Ukraine. Si la Russie détruit une bonne partie de l‘Ukraine et fait en sorte que l’Ukraine ne rejoigne jamais l’OTAN et si elle conserve, au moins en partie, le territoire conquis du Donbass, je suis certain que Poutine déclarera qu’il a gagné et qu’il a empêché l’Ukraine de passer dans le camp des «nazis» et des Occidentaux.»

- Peut-on vraiment faire confiance à l’Ukraine qu’elle n’utilisera pas les lance-missiles à longue portée HIMARS pour frapper à l’intérieur de la Russie?

«C’est possible, mais personne ne le sait. L’Ukraine aurait les moyens d’utiliser ces systèmes de lance-roquettes multiples pour attaquer la Russie. Oui, les États-Unis vont donner ce type de système à l’Ukraine, mais en version de portée très courte et non de portée très longue, comme le souhaitaient les Ukrainiens. Ces systèmes de lance-roquettes multiples peuvent atteindre jusqu’à facilement 300 km.»

- Est-ce que les provocations de Biden envers la Chine pourraient nuire à l’Ukraine? Est-ce que la Chine pourrait aider Poutine?

«C’est possible que la Chine soit plus proactive, mais en même temps, la Chine a tellement de problèmes actuellement que j’ai l’impression que Xi Jinping se tient bien tranquille et attend que la tempête passe. Ça ferait accroître l’instabilité mondiale et ça, il n’en veut pas, contrairement à Poutine qui se nourrit de l’instabilité.»

- Pourquoi ne parle-t-on jamais des bombardements de l’Ukraine de l’Ouest contre l’Ukraine de l’Est et le Donbass qui ont commencé en 2014 et qui ont provoqué l’intervention russe?

«Il ne faut pas penser que la guerre qu’on vit actuellement n’était pas déjà dans l’Est de l’Ukraine depuis 2014. L’une des raisons pourquoi on a une guerre, c’est parce qu’on n’a jamais résolu le problème du Donbass. Souvenons-nous qu’en 2014, après l’invasion de la Crimée, la Russie a appuyé très vigoureusement les provinces séparatistes de l’Est de l’Ukraine. C’est pour ça que les combats ont fait, avant le début de la guerre, 14 000 victimes. Cette guerre-là n’a pas débuté le 24 février. Elle a débuté en 2014.»

