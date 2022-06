Opposition au tramway : Le maire croit que l’acceptabilité est en hausse

De passage dans nos studios de TVA Nouvelles à Québec, le maire Bruno Marchand, s’est prononcé sur l’opposition au projet de tramway qui semble s’intensifier dans la Capitale-Nationale.

On apprenait mercredi que des citoyens ont décidé de se tourner vers les tribunaux pour contester le projet, avec l’appui de l’avocat bien connu, Guy Bertrand.

Une démarche que le maire dit prendre au sérieux, mais qui ne l’inquiète pas outre mesure.

«On respecte les règles, les lois, on respecte tout ce qui nous gouverne. On fait ça dans les règles de l’art. On fait ça avec rigueur. Alors on continue, on avance. Les citoyens de Québec ont besoin d’avoir une ville qui passe dans la modernité, de ne plus être la dernière ville à ne pas avoir de transport structurant», assure-t-il.

Bruno Marchand soutient que les citoyens se sont prononcés en faveur du projet en votant pour lui lors des dernières élections municipales.

«Ce sont des élections où les gens ont pu se prononcer. Il y avait un parti qui était contre et ce parti-là n’a pas ramassé la majorité, n’a même pas ramassé (suffisamment de votes) pour finir deuxième», explique-t-il.

Le maire de Québec ne s’inquiète pas non plus de la manifestation contre le tramway organisée par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Il est convaincu que l’acceptabilité du projet est en hausse.

«Moi je pense que ça va mieux que ça allait et c’est justement pour ça qu’il y a des opposants qui essaient de crier plus fort, parce qu’ils voient bien qu’ils sont plus isolés qu’avant», dit-il.

