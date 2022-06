Passeport : une attente infernal à prévoir

Une gestion administrative douteuse entraîne des délais de délivrance et de renouvellement des passeports bien plus long que la normale. Certains suggèrent que la situation aurait pu être anticipée.

Les autorités se défendent en invoquant le bond des demandes de passeport au cours de la dernière année, passant de 363 000 entre avril 2020 et mars 2021, à 1 273 000 entre avril 2021 et mars 2022, selon des données d’Emploi et développement social Canada.

Prévisible

Mais l’argument du sursaut de plus d’un million d’applications en un an ne passe pas pour tout le monde.

«Nous savons le nombre de passeports qui sont émis, j’espère que le gouvernement le sait», s’est exclamé Claudio Benedetti, professeur associé à l’UQAT. «Il sait lesquels vont être échus, et avec un pourcentage d’erreur, ça se calcule!»

Il argumente qu’un tel chaos administratif était plus que prévisible au sortir de la pandémie, d’autant «qu’eux-mêmes l’admettent. «La saison des passeports» disent-ils, donc ils en sont conscients» dit-il, atterré.

Réponse des autorités

Emploi et développement social Canada s’est vanté au moyen de sa porte-parole, Maja Stenanovska, de «continuer d’embaucher et de former davantage d’employés», et souligne que ses travailleurs «font des heures supplémentaires tous les jours et les fins de semaine pour accroître la capacité de traitement.»

Cela n’empêche que les délais continuent d’agacer la population, qui s’impatiente quotidiennement devant les bureaux de Service Canada.

«On me dit que je dois me rendre au complexe Guy Favreau. On me dit que je ne peux y aller avant 24 heures avant mon vol, c’est un peu absurde. Vol le 8, il faut que j’y aille le 7... c’est un peu stressant», confie un passant.

Des semaines d’attente

Plusieurs semaines sont nécessaires avant d’espérer mettre la main sur son précieux sésame.

«On a déposé le dossier le 2 mai, puis on n’a pas eu de nouvelle, donc on part lundi», avoue une autre, qui tentera un départ désespéré.