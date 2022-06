Période de turbulence pour les traversiers de l'Est-du-Québec

La semaine a été difficile pour les traversiers de l'Est-du-Québec, et particulièrement pour le traversier F.-A.-Gauthier, assurant la liaison entre Matane, au Bas-Saint-Laurent, et les ports de Baie-Comeau et Godbout sur la Côte-Nord.

Le traversier est resté à quai pendant deux jours cette semaine en raison d'un problème au niveau électronique. Les équipes de la Société des traversiers ont été en mesure de changer la pièce défectueuse mercredi en soirée et les traversées ont pu reprendre jeudi matin.

Le dossier a toutefois rebondi à l’Assemblée nationale lors de la période des questions. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, s’est adressé au ministre des Transports pour réclamer un dédommagement aux usagers de la traverse qui ont dû trouver un moyen alternatif pour traverser d’une part et d’autre du fleuve Saint-Laurent.

«Les préjudices sont très importants! On est écœuré, ils ne méritent pas ça. Je demande au ministre des Transports d’offrir une assurance, si on n’est pas capable de traverser. Vous payez les hôtels, les restaurants, le 10 heures de route avec l’essence et vous nous donnez enfin un vrai navire qui va faire 40 ans, construit au Québec», s’est-il exclamé.

Le ministre des Transports a rétorqué que son gouvernement devait faire de son mieux pour offrir un service de traversier avec un navire qui a été commandé par les anciens gouvernements.

«Si j’avais écouté le député, on aurait envoyé le F.-A.-Gauthier qui a coûté 170 millions $ à la ferraille. On ne refera pas l’histoire, mais qui a commandé le bateau, qui a fait préparer ce bateau? C’est vos gouvernements», a répondu François Bonnardel.

Par ailleurs, le traversier catamaran CNM Évolution a dû reporter sa mise en service dans l’attente de certification de la part de Transport Canada. Les départs du jeudi 2 juin ont été annulés et le service devrait débuter vendredi matin.

Le traversier Héritage 1 a aussi pris du retard dans son retour en service. En raison d’un bris mécanique, les départs des 1er et 2 juin ont été annulés. Le service reprendra vendredi entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.