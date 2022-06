Souveraineté : «Ce n’est pas vrai qu’on va cesser le combat!», affirme Lucien Bouchard

L’ex-premier ministre du Québec Lucien Bouchard salue le travail de François Legault et la volonté de ce dernier de mieux encadrer l’immigration. Ce combat n’est toutefois pas facile, mentionne M. Bouchard.

«Il est plongé dans une situation tellement classique qu’ont traversée tous les premiers ministres du Québec», affirme-t-il.

Malgré l’opposition d’Ottawa, Lucien Bouchard est d’avis que François Legault ne doit pas baisser les bras, car l’enjeu de l’immigration est crucial pour le Québec, clame l’ex-premier ministre.

«Si on ne contrôle pas notre immigration et que les gens qui viennent ici ne s’intègrent pas à la société et à la composante francophone du Québec, la majorité francophone du Québec, il va y arriver quelque chose à moyen et long termes. C’est normal qu’on se préoccupe de ça», explique Lucien Bouchard.

Par ailleurs, ce dernier se considère toujours comme un souverainiste, mais semble avoir accepté qu’il ne verra pas le Québec accéder à l’indépendance.

«Je vois bien que ce n’est pas le moment de faire des référendums. Il serait tout à fait contre-indiqué d’en faire. On en a perdu deux, on va en perdre combien?», clame l’ancien premier ministre.

Le projet de souveraineté est dans un état critique, admet-il, mais ça ne veut pas dire que Lucien Bouchard croit pourtant que les Québécois doivent abandonner. Il garde espoir que les futures générations trouveront d’autres formules qui permettront au Québec de prendre en main sa destinée.

«Ça fait 260 ans qu’on se bat pour maintenir ce qu’on est. Ce n’est pas vrai que tout d’un coup, on va arrêter! Ce n’est pas vrai qu’on va avoir honte de continuer le combat de nos ancêtres!», martèle Lucien Bouchard.

