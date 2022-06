EN IMAGES | Un appartement de tous les cauchemars à Jonquière

Des propriétaires de Saguenay ont dû faire appel à la police, jeudi, pour reprendre possession de l'un de leur appartement, laissé dans un état misérable.

André Girard et son fils Mathieu étaient dévastés en constatant l'état pitoyable des lieux, jeudi.

En plus d'avoir subi des bris importants, le logement était encombré d'objets dans chacune de ses pièces. Des seringues retrouvées au sol ou sur les meubles laissaient peu de place à l'interprétation quant aux activités qui se déroulaient dans l'appartement.

Le locataire habitait l'appartement depuis deux ans, mais les troubles ont vraiment commencé quand il a permis à des chambreurs de se loger chez lui.

«On retrouve l'état du logement qui est pratiquement fini, a dit l’un des copropriétaires, Mathieu Girard. C'est vraiment de valeur. On avait tout refait les armoires. Le plancher était super beau. Dans la chambre, c'est vraiment le bordel. Je suis rentré, il y a environ une semaine. Dans le passage, il n'y avait pas autant de stock. Mais là, dans une semaine, ça s’est rempli.»

Le locataire avait signé une résiliation de bail valide au premier juin. Celle-ci a été acceptée par les propriétaires à condition que le locataire fasse sortir les chambreurs problématiques, ce qui n’a pas été fait.

«Le locataire est parti. Il a dit, je ramasse mes affaires. Mais là, on se ramasse avec ce monde-là. Il louait des chambres, ça fait environ un an, à des chambreurs différents. Chaque semaine, c'était pratiquement différent. Le locataire disait que la chambre à problème, c’était celui qui se piquait. Il ramassait du stock. Il avait un problème de ramasseur compulsif», a ajouté Mathieu Girard.

Quand les propriétaires ont remarqué qu'une fenêtre avait été fracassée, jeudi matin, ils ont appelé la police.

Deux agents ont argumenté pendant plus d’une heure avec trois chambreurs visiblement intoxiqués qui étaient toujours sur place afin de les faire sortir de l’appartement. Ceux-ci se sont engagés à revenir chercher leurs effets personnels rapidement pour libérer l’endroit.

Le père de Mathieu, André, copropriétaire, est aussi choqué contre la Régie du logement qui selon lui, ne les aide pas dans une situation semblable.

«La Régie ne nous protège pas réellement dans ces cas-là. Je trouve ça déplorable. On est laissé à nous-même. Ils nous disent, fait une plainte. Ça va prendre de deux à trois mois. Mais ici, c'étaient des squatteurs. Si tu vas à l'épicerie et que tu voles une palette de chocolat, même à dix cents, tu vas avoir un dossier criminel. Ici ils s'en sortent avec aucun dossier judiciaire. Je trouve vraiment que la Régie devrait donner un dossier judiciaire à ceux qui agissent de cette façon-là», a déploré le propriétaire.

Quand le fils s'est adressé à la Régie, on lui aurait répondu que le locataire était dans ses droits en laissant des chambreurs emménager, selon Mathieu Girard.

Cette situation problématique lui a enlevé toute envie de conserver l'immeuble. « Je capote. On a des logements. On n’a même pas de recours. Tu as juste le goût de tout lâcher et de vendre. C'est probablement ce qu'on va faire. On va ramasser et on va revendre», a-t-il affirmé.

La note sera salée pour remettre en état l’appartement, mais il faudra d’abord sortir tout le matériel afin de mieux évaluer les dégâts causés.