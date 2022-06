Un virage vert pour les PME

La fin des surplus d'électricité au Québec et le virage vert poussent des PME à investir pour réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre.

À Plessisville, le transformateur de canneberges Fruit d'Or a modernisé l'ensemble de ses installations en ajoutant des pompes thermiques, des panneaux solaires et un éclairage intérieur intelligent de type DEL. Ces changements vont lui permettre de tendre vers la carboneutralité et aussi, de réduire sensiblement sa facture d'électricité de l'équivalent de la consommation annuelle de 119 résidences.

«Je dirais que le secteur en général évolue dans cette direction-là. Nous, on était peut-être plus sensibles à ça parce qu'on a de grandes installations, mais on a besoin aussi d'un coup de pouce d'Hydro-Québec», a expliqué Martin Le Moine, président de Fruit d'Or.

La société d'État encourage et supporte les entreprises et les institutions qui décident de modifier leur gestion énergétique dans le cadre du programme «Solutions efficaces». Sur un investissement de près d'un demi-million chez Fruit d'Or, Hydro a offert une subvention de 300 000$. Son budget total d'ici 2029 pour ce genre d'intervention est de près de trois quarts de milliards de dollars.

«On est dans un contexte de fin de surplus. On est aussi dans un contexte de croissance de la demande électrique. Donc évidemment, l'efficacité énergétique est une clé importante pour s'assurer qu'on a de bons bilans pour le Québec et qu'on assure notre prospérité», a ajouté Geneviève Fournier d'Hydro-Québec. L'objectif est d'aller récupérer en entreprises et en institutions l'équivalent de la consommation de 500 000 résidences.