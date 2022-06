Une saison de l’influenza qui frappe fort

À quelques jours du début de l'été, les cas de grippe sont nombreux au Québec alors qu'ils frappent habituellement en hiver.

«On est dans une épidémie d'influenza qui nous arrive beaucoup plus tard que ce qu'on voit d'habitude», mentionne Dre Rodica Gilca, médecin-conseil pour l'INSPQ.

Habituellement, la saison de la grippe au Québec débute à la fin novembre et se poursuit jusqu'à la fin de février ou mars.

Dans ce cas-ci, elle est arrivée en force en avril. Depuis la levée des mesures sanitaires et la reprise des voyages, l'influenza se propage plus facilement.

Aux urgences de l'Hôpital du Sacré-Coeur à Montréal, un patient sur cinq consulte actuellement pour des symptômes d'allure grippale alors qu'habituellement en hiver, ça peut être un patient sur deux. Les diagnostics de grippe touchent 3% de ceux et celles qui consultent.

Mais dans l'ensemble du Québec, le taux de positivité enregistré serait plus élevé.

«On a atteint presque 30% de positivité parmi les personnes qui ont été testées», dit la spécialiste.

Les données ne sont pas encore disponibles au Québec, mais si on se fie à ce qui s'est passé en France, l'efficacité du vaccin contre la grippe serait comparable aux autres saisons.

«Ça varie de 40 à 60%. Il y a une particularité de cette saison, c'est que les enfants et les jeunes adultes sont plus touchés que les personnes plus âgées», souligne-t-elle.

L'explication est peut-être que les gens âgés continuent à se protéger davantage.

«On va pas aller visiter grand-maman et grand-papa quand un jeune enfant a le nez qui coule et qui tousse maintenant, même si l'enfant teste négatif pour la COVID», explique le docteur Jesse Papenburg, chercheur à l’hôpital de Montréal pour enfants.