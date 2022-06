Village Vacances Valcartier: le chef de l'opposition à Québec déplore la vente à des Américains

L'opposition à l'hôtel de ville de Québec regrette que le fleuron du Village Vacances Valcartier passe à des mains étrangères.

Le Journal révélait tôt jeudi matin qu'une transaction de 179 millions $ faisait passer le Groupe Calypso-Valcartier à des intérêts américains.

La famille Drouin, qui a fondé l'entreprise, a vendu le Village Vacances et tous ses actifs, incluant l'hôtel de glace, l'hôtel Valcartier, le camping ainsi que le parc Calypso d'Ottawa, à EPR et Premier Parks.

La famille assure que Premier Parks est le groupe le mieux placé pour assurer la pérennité de l'entreprise.

«Décevant»

Ces arguments n'ont pas convaincu Claude Villeneuve. «C’est décevant», a-t-il lancé d'emblée. «C’est quelque chose qui arrive dans la vie quand un bâtisseur décède et que les gens qui sont à sa suite ont un questionnement très personnel à savoir ce que, eux, ont envie de faire.»

Selon lui, les gens de Québec tirent une grande fierté des entreprises d'ici.

«On est toujours fiers à Québec quand on a une propriété locale. Pensons aux Tanguay, aux Simons. Il y a tellement de familles importantes... C’est sûr que ça serait plus sympathique que ça ait continué à appartenir à quelqu’un de Québec mais le plus important, c’est qu’on a une attraction touristique de cette importance-là chez nous.»

L'élu municipal s'est réjoui cependant que la vocation du complexe récréotouristique soit maintenue.

«L’important, c’est que l’équipement demeure et je pense que ça se justifie par sa propre popularité. Quand tu reçois de la visite de l’extérieur, tu dis aux gens : "Va dans le Vieux-Québec et après, va au Village Vacances Valcartier." Ça fait partie de notre signature. Il faut s’assurer que cet équipement-là demeure.»

