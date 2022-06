Accusée d'avoir démembré un homme après une relation sexuelle

Une femme de Green Bay au Wisconsin subira son procès après avoir été accusée d’avoir tué et démembré son amant le 23 février dernier.

Taylor Schabusiness, 24 ans a comparu devant un juge jeudi pour une audience préliminaire au cours de laquelle certains éléments de preuve ont été présentés.

Schabusiness est accusé du meurtre de Shad Thyrion survenu le 23 février et du démembrement de son corps. Selon la chaîne WISN, Schabusiness a déclaré aux enquêteurs qu'elle et la victime consommaient de la drogue, y compris de la méthamphétamine, et avaient des relations sexuelles lorsqu'elle a étranglé l'homme.

capture d'écran | TVA Nouvelles

La tête de son amant a été découverte dans un seau dans une maison. D'autres parties du corps ont été retrouvées dans le véhicule de la jeune femme, selon les procureurs.

Elle est formellement accusée de meurtre prémédité, de mutilation d'un cadavre et d'agression sexuelle au 3e degré.

Schabusiness, 24 ans, a subi deux évaluations psychiatriques, l'une par un expert de l'État et l'autre par un expert de la défense. Le 19 mai, le juge a statué qu'elle était apte à subir son procès.

Saine d’esprit?

L'experte nommée par l'État, Deborah Collins, a témoigné qu'elle avait parlé avec l’accusée pendant environ 75 minutes à la prison le 4 avril dernier. Selon son rapport, Taylor Schabusiness semblait exprimer des émotions étranges ou hors contexte par moment, mais elle n’a jamais semblé distraite.

L'accusée lui a dit qu'elle avait abusé d'alcool, de méthamphétamine, d'acide, de cocaïne et de Xanax, et qu’elle avait déjà été internée, la première fois lorsqu’elle était en 7e année, après une tentative de suicide.

Toujours selon Deborah Collins, Taylor Schabusiness a des antécédents en matière de santé mentale, comme un trouble bipolaire, un trouble du déficit de l'attention (TDA), un TDAH et un trouble de stress post-traumatique.

L’accusée ne présentait aucun signe de psychose, comprenait les procédures judiciaires intentées contre elle, et les conséquences.

Selon l’experte de la défense, Tracy Luchetta, l’accusée était coopérative, mais plusieurs aspects semblaient inquiétants.

Elle aurait notamment affirmé que: «que sa mère était décédée à l'âge de 11 ans et avait emmené son cœur au paradis et l'avait donné à un pédophile, et qu'elle était contrôlée par lui.»

L’experte a également souligné qu’elle devait répéter ses questions à plusieurs reprises et que l’accusée n’y répondait pas toujours.

Le juge Thomas Walsh s'est rangé du côté de la poursuite en déclarant l’accusée en mesure de subir son procès.

Schabusiness est détenu sous une caution de 2M$. La prochaine audience au tribunal est prévue le 5 juillet à 9h30.