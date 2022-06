«Coda: la vie en musique»: l’amitié amoureuse de Patrick Stewart et Katie Holmes

La présence de Patrick Stewart ne parvient pas à élever le film.

Sir Henry Cole (Patrick Stewart, doublé pour les scènes de piano) est un pianiste classique de renommée mondiale. Depuis la mort de sa femme, il est sujet à des crises de panique sur scène au point, parfois, de faire des erreurs. C’est dans ce contexte que la journaliste Helen Morrison (Katie Holmes) fait sa connaissance. Elle travaille pour le New Yorker et propose de l’interviewer. D’abord réticent, il se laisse finalement faire, vaincu par le charme tranquille de cette femme douce et attentive. De conversations en rencontres en repas entre amis, Helen et Henry développent une amitié amoureuse observée avec bienveillance par son agent, Paul (Giancarlo Esposito).

Certains dialogues et certaines scènes sont justes et sensibles, Henry philosophant sur la musique, la vie, sa carrière et son âge. Écrit par Louis Godbout (que l’on retrouvera plus tard cet été avec «Les tricheurs»), le scénario se perd parfois malheureusement dans des réflexions pompeuses et malvenues d’Helen, nuisant ainsi à la poésie et à la crédibilité de l’histoire.

Filmé en partie à Montréal par Guy Dufaux, le directeur de la photographie, et réalisé par Claude Lalonde, qui signe ici son premier film, «Coda : la vie en musique» bénéficie des décors somptueux des Alpes, paysages grandioses où l’on retrouve Henry à la fin du long métrage dont on ne dévoilera rien.

Le jeu, tant de Patrick Stewart que de Katie Holmes ne parvient pas à se libérer d’une espèce de raideur qui empêche le spectateur d’adhérer au propos. Et l’on se dit, au gré de certaines séquences, que «Coda : la vie en musique» aurait fait un roman étonnant.

Note : 2,5 sur 5