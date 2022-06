Des oiseaux contaminés par la grippe aviaire près de Rimouski

Des cas de grippe aviaire ont été confirmés parmi les oiseaux retrouvés morts sur les berges du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Rimouski, ont rapporté les autorités.

Le virus de l'influenza aviaire «hautement pathogène» est désormais répandu dans toutes les régions du Québec, selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le virus cause une mortalité plus importante chez les oiseaux marins de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

Des espèces comme les fous de Bassan, les eiders à duvet, les goélands marins et les goélands argentés semblent être les plus touchées, a précisé le ministère.

«Il n’est pas possible d’avoir une estimation précise du nombre d’oiseaux sauvages morts de l’influenza aviaire. Les spécimens analysés pour lesquels le virus a été détecté représentent un sous-échantillon des oiseaux infectés. Il demeure possible que d’autres évènements de mortalité continuent d’être détectés de façon sporadique dans les prochains mois», a indiqué un porte-parole du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans un courriel transmis à TVA Nouvelles.

La grippe aviaire se transmet rarement et difficilement aux humains.

Les autorités invitent les propriétaires d'élevage ou de poules urbaines à rester vigilants.