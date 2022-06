Deux véhicules incendiés à Pierrefonds

La police de Montréal enquête sur un incendie suspect qui a ravagé deux véhicules dans le secteur de Pierrefonds, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le Service de police de la Ville de Montréal a reçu un appel vers 1h45 sur un véhicule en feu dans le stationnement d’un immeuble commercial sur le boulevard de Pierrefonds, près du boulevard Saint-Jean.

Erik Peters / Agence QMI

Les pompiers ont pu maîtriser rapidement l’incendie qui s’est propagé à un autre véhicule stationné à proximité, lui causant des dommages importants.

Même si elle n’a pas été touchée par les flammes, une résidence a été évacuée de manière préventive, a indiqué la porte-parole du Service de police de Montréal, Véronique Comtois.

Erik Peters / Agence QMI

Personne n’a été blessé et aucun suspect arrêté, alors que l’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM.

Les enquêteurs devaient se déplacer sur place pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes entourant cet incendie suspect, a-t-on ajouté.