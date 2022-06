Double noyade à Québec: La famille d’une des victimes veut rapatrier son corps en Afrique

La famille de Kevin Timneu Fezeu, cet étudiant de l’Université Laval d’origine camerounaise dont le corps a été repêché dans les eaux de la rivière Saint-Charles mercredi, à Québec, veut rapatrier son corps en Afrique.

«Je vois la douleur de la maman. Son désir le plus ardent c’est que la dépouille de son fils revienne au pays», explique la cousine de Kevin, Mireille Tadie, qui habite à Québec.

Mais l’opération peut s’avérer fastidieuse et très coûteuse.

«Il y a plusieurs démarches qui doivent être faites, autant auprès de notre gouvernement que du leur, parce que chaque pays a des critères différents pour permettre un rapatriement de corps», explique Marie-Ève Garneau, directrice aux opérations pour le Groupe Garneau.

À cela s’ajoutent les démarches auprès du coroner et des compagnies aériennes. Au final, la facture peut s'élever à plus de 10 000 $.

La cousine de Kevin lance d’ailleurs une campagne de financement pour aider la famille à couvrir les frais occasionnés par ce rapatriement à plus de 9000 km de la Capitale-Nationale.

Une étape cependant nécessaire pour que la famille puisse faire son deuil.

«On va faire de notre mieux pour lui rendre cet hommage-là qu’il mérite», lance Mme Tadie.

Rappelons que le jeune homme de 29 ans aurait sombré après avoir sauté à l’eau dans le but de secourir une amie qui serait tombée dans la rivière Saint-Charles, dimanche dernier. Des recherches effectuées par la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Québec ont permis de retrouver son corps 3 jours plus tard.