Du soleil et des épisodes de pluie ce week-end

Le temps sera partiellement pluvieux dans le sud et le centre du Québec vendredi, alors que le soleil sera plus présent durant le week-end dans la majeure partie de la province.

À Montréal et en Montérégie, les quelques averses matinales laisseront place à une alternance de soleil et de nuages, alors que des températures stables de 22 degrés sont attendues vendredi.

Le même scénario, mais sans pluie, est prévu dans les secteurs de l’ouest de la province avec des risques d’orages par endroits et 19 degrés au thermomètre dans la région de l’Outaouais et ses environs.

En Estrie, en Beauce et en Mauricie, les averses seront plus soutenues en matinée, alors que dans les secteurs un peu plus au nord le ciel sera plus nuageux avec un mercure à la baisse au Saguenay.

Environnement Canada prévoit également un peu de fraicheur pour les secteurs de l’est de la province avec des températures de 12 degrés, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.

On peut s’attendre à un ciel variable avec possibilités d’averses samedi, mais dimanche sera bien ensoleillé dans le sud et le centre de la province, alors que dans les secteurs de l’est du Québec seront bien arrosés.