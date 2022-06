En Estrie, les villes réclament plus d'écoute du ministère des Transports

De l'entretien à la configuration en passant par la signalisation sur les routes provinciales qui traversent leur municipalité, des maires et mairesses d'Estrie dénoncent le manque de flexibilité et d'écoute du ministère des Transports du Québec (MTQ).

À Windsor, la route 249 qui traverse la ville est en piteux état : «Il y a toujours des trous, ça n'a pas de bon sens», a témoigné une automobiliste. Depuis 5 ans, la Ville demande la réfection complète de la chaussée. «La dernière réponse que j’ai reçue c’est que cette année il va y avoir du rapiéçage en attendant qu’elle soit refaite en 2024, indique la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. On croise les doigts pour qu’ils ne changent pas d’idée. J’aurais aimé mieux qu’elle soit faite avant, mais j’espère que la route va durer jusqu’en 2024!»

La mairesse note aussi des enjeux de sécurité : «Les traverses piétonnières, les lignes au sol ne sont pas encore repeinturées. On en a devant l’école, on en a devant la résidence pour aînés. Il ne faut pas attendre au mois de septembre, ça aurait dû être fait en mai. C’est important.»

Le maire de Potton, Bruno Côté, tient le même discours : «L’inflexibilité à certains niveaux, que ce soit pour des intersections, des demandes de changement de vitesse, réfection de la chaussée, ce n’est pas évident.» À bout de patience, la municipalité de Potton a osé installer un arrêt sur la route 243. Il n'est pas resté là longtemps.

«On sait qu’on était délinquant, mais on ne pouvait pas ne rien faire, on trouve que c’est très dangereux pour les enfants. On a reçu une lettre du MTQ pour nous dire qu’on n’avait pas le droit de faire ça, mais ils ne nous ont présenté aucune solution.»

La mairesse de Bolton-Est, Vinciane Peeters, dénonce elle aussi les délais de réponse au MTQ. «Pour l’installation d’un panneau d'arrêt, ça a pris 20 ans de démarches je pense! C’est très long. Présentement, on aimerait faire diminuer la limite de vitesse dans un secteur, on attend et on attend. Pourtant, c’est nous qui vivons dans notre milieu et qui connaissons les enjeux.»

À son arrivée en poste en 2018, le ministre des Transports François Bonnardel a créé la Direction de la coordination et des relations avec le milieu pour faciliter la communication entre les municipalités et le ministère. Les élus rencontrés constatent une amélioration, mais disent qu'il reste beaucoup de travail à faire.