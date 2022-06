Érosion : une piste cyclable inquiète à Saguenay

À Saguenay, dans l'arrondissement de La Baie, l'érosion due à la crue printanière a grugé un peu plus de 60 centimètres de la piste cyclable le long de la rivière à Mars, à la hauteur du chemin Saint-Louis.

C'est un résident inquiet de la situation qui a fait part de l'état des lieux.

« Mercredi passé, j’ai vu que la rivière avait augmenté et que ça avait grugé vraiment une partie du terrain. Je suis revenu voir ce matin et ça avait grugé encore un petit peu plus. Je me suis dit qu’il y a des risques pour la sécurité des gens, parce qu’il y a beaucoup de quatre roues qui passent ici, des enfants, des vélos », a expliqué un résident du secteur.

Un virage trop rapide ou un simple moment d’inattention dans une courbe pourrait entraîner le conducteur d’un VTT tout droit vers la rivière. Rien qu'en marchant sur la piste cyclable en bordure de la rivière, un simple faux pas peut causer une chute.

« La fin de semaine il y a beaucoup de voyagement de transport et le soir aussi. C’est encore plus dangereux parce qu’il n’y a pas de lumière ici, c’est le noir total », a poursuivi le résident.

La piste cyclable a été construite l’année dernière. Il s’agissait donc de son premier hiver et elle est déjà prise d’assaut par l’érosion. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une combinaison de la crue printanière, des forts vents, des grandes quantités de pluies reçues et de la simple vibration des VTT qui passent couramment dans le secteur.

« C’était une situation à mon avis qui était prévisible parce que quand on voit un peu comment la rivière fonctionne, on voit éventuellement qu’elle va gruger et qu’elle va toute partir avec la piste cyclable », a-t-il constaté.

La situation prise au sérieux

La Ville de Saguenay a été alertée de la situation ce matin et a aussitôt pris la situation au sérieux. Une équipe a été dépêchée sur les lieux pour sécuriser le secteur.

« Les travaux publics sont allés placer de la signalisation pour aller garantir de la sécurité à cet endroit-là parce que la première chose qu’on veut c’est qu’il n’y ait pas d’accident », a mentionné le porte-parole de la ville, Dominic Arseneau.

L’homme qui a fait part de la situation se dit rassuré de voir que la Ville a agi en l’espace d’une heure. «Je sais très bien qu’il y a des gens quand même qui vont continuer de passer, mais à ce moment-là, je me dis que c’est à leur risque et moi je me dis que j’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai avisé les gens », a-t-il dit.

La Ville mentionne être au courant de la problématique du secteur et affirme que la rive de la rivière à Mars dans ce secteur-là est connue comme un milieu dynamique.

« L’idée, c’est de voir en ce moment si la situation est grave », a conclu le porte-parole de la Ville.

Difficile à ce stade-ci de savoir si des travaux seront effectués pour corriger le tir. Tout dépendra de l’analyse de l’équipe de génie de la ville de Saguenay qui étudie actuellement l’ampleur des dégâts.