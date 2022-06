Fin des sacs de plastique chez Metro, Super C, Jean Coutu et Brunet

Après d'autres entreprises dans le secteur du détail, c’est maintenant au tour de Metro et ses différentes bannières d’éliminer les sacs de plastique.

L’entreprise a annoncé vendredi que ses magasins cesseront d’offrir des sacs de plastique à usage unique, dès le mois de septembre, dans le but de réduire le suremballage.

«Notre ambition est d’optimiser nos emballages et imprimés en diminuant leur utilisation, en les concevant de façon optimale, en choisissant des matériaux écoresponsables et en facilitant leur récupération et recyclage», a ainsi expliqué Marie-Claude Bacon, vice-présidente des affaires publiques et communications chez METRO.

Selon Mme Bacon, cette décision «permettra d’éviter annuellement la circulation de plus 330 millions de sacs de plastique».

Chef de file dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie, METRO est affilié à Super C, Jean Coutu et Brunet.