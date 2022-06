Fin générale des livraisons de tests rapides en décembre

L’agence de la santé publique du Canada a annoncé mercredi la cessation des livraisons de tests rapides de COVID-19 vers les provinces qui aura lieu d’ici le mois de décembre 2022, selon Global News.

• À lire aussi: 1067 Québécois positifs à la COVID hospitalisés

• À lire aussi: Montée des variants : «il y a des mutations inquiétantes»

«Le gouvernement du Canada continuera de prendre des commandes pour des distributions directes de tests rapides provenant d’organisations de 200 employés et plus jusqu’au 29 juillet 2022, et des partenaires de pharmacies jusqu'en septembre 2022 dont la distribution vise de petites et moyennes entreprises», a détaillé un porte-parole de l’agence à Global News.

La santé publique a toutefois précisé qu’elle gardera une réserve stratégique de 100 millions de tests rapides, dont 50 millions seront réservés aux provinces et aux territoires alors que l’autre moitié sera destinée à d’éventuelles «recrudescences générales».

L’agence fédérale a expliqué que leur gestion de la crise sanitaire entre actuellement dans une nouvelle phase, maintenant que la crise sanitaire connaît une accalmie.

La Croix Rouge canadienne (CRC) continuera de recevoir des livraisons de tests rapides afin de subvenir aux besoins des personnes servis par les charités de la CRC.