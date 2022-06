Lac-Saint-Jean: «on essaie de forcer la main au gouvernement», protestent les ambulanciers

Plus d'une trentaine de paramédics syndiqués ont bloqué la route 155 vendredi matin, dans la région du Lac-Bouchette au Lac-Saint-Jean, pour dénoncer les horaires insensés qu'ils sont forcés de respecter.

Tour à tour, les paramédics ont bloqué l'intersection par intervalles de 10 minutes. Un temps symbolique puisqu'il représente le délai de réponse occasionné par l'horaire des factions qu'ils contestent justement.

Selon l'horaire établi, un ambulancier de la région doit demeurer disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

«On a un gros problème avec les horaires de faction parce que les ambulanciers, ça va prendre dix minutes pour être en route avant d'intervenir, a expliqué le président régional du syndicat des paramédics, Jean-Daniel Tremblay. Donc, on essaie de forcer la main au gouvernement. On fait attendre les gens dix minutes. C'est vraiment pour être dans la réalité du temps d'attente d'un paramédic lorsqu'il y a un appel important.»

Dans la région, le syndicat a recommandé à ses 160 membres de rejeter l'entente de principe prévue vendredi soir parce qu'elle ne règle pas les horaires de factions. Pourtant, ceux-ci seront retirés en Abitibi, dans Charlevoix et en Estrie.

«On a su qu'il y aurait des horaires modifiés, mais pas dans notre région, a ajouté un manifestant, Jacob Allard. C'est pour ça que nous faisons ce moyen d'action aujourd'hui. Les soins de santé doivent être égaux partout au Québec.»

Les paramédics ont choisi le secteur du Lac-Bouchette pour manifester parce qu'il est fréquemment laissé à découvert, comme L'Anse-Saint-Jean et Chibougamau-Chapais.

«Lac-Bouchette, Saint-François-de-Sales et Chambord, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'ambulance de nuit, a indiqué Jonathan Roy, un paramédic qui a travaillé dans ce secteur pendant un an. Qu'est-ce qui justifie qu'un territoire ne soit pas couvert la nuit pendant huit heures ? On dirait que les gens sont moins importants quand ils mettent un horaire de faction. Je pense que tout le monde a droit au même service, que ce soit dans les petits villages ou dans les grandes villes.»

Si les paramédics de la région rejettent l'entente, ils pourraient demeurer en grève même si elle est acceptée ailleurs au Québec. Pour eux, le retrait des horaires de factions, c'est non négociable.

«On a l'impression qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une vie est moins importante que les autres, a dit Jean-Daniel Tremblay. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Oui, il y a des conditions de travail, mais il y a aussi des services à la population. Et pour ça, on est prêt à rester en grève.»

Les syndiqués ont jusqu'à minuit vendredi pour se prononcer sur l'entente. Les résultats du vote seront connus samedi.

Leur action a duré un peu plus d'une heure sur la route 155.