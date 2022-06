Le fédéral espère que l’appui au tramway augmente

Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos gardera un oeil sur le prochain sondage sur l’appui au tramway, qu’il souhaite voir s’accroître.

Cette semaine, le maire de Québec, Bruno Marchand, a annoncé que la Ville dévoilera dans quelques jours les résultats d’un nouveau sondage qui mesure l’appui à son projet de tramway. Le dernier coup de sonde avait révélé une baisse de soutien de la population, à 41 %.

Le ministre Duclos n’a pas voulu s’avancer à chiffrer le taux d’approbation qu’il souhaiterait. «Je m’attends à ce qu’il y ait un appui le plus important possible. J’ai hâte de voir. [...] On espère, avec les efforts que la Ville est en train de faire, que les appuis vont être au moins maintenus et idéalement augmentés avec le temps.»

Pas inquiet de la contestation

Le ministre n’est pas inquiet outre mesure de la contestation judiciaire qu’un groupe antitramway est en train de préparer, avec l’aide de l’avocat Guy Bertrand. Le groupe «Québec mérite mieux» envisage de déposer une injonction pour forcer la Ville de Québec à réaliser une nouvelle étude «objective» sur d’autres modes de transport et à tenir un référendum.

«J’ai entendu les arguments du maire Marchand. Bruno l’a dit : c’est un projet qui est très solide et qui va aller de l’avant. [...] Je n’ai pas de préoccupation particulière, comme le maire Marchand le disait.»

Par ailleurs, M. Duclos n’a pas encore reçu les précisions qu’il attend de Québec en ce qui concerne la demande du gouvernement Legault d’un engagement fédéral sur le financement des dépassements de coûts du projet.

«Je sais que [les deux paliers de gouvernement] travaillent ensemble pour que ces informations soient reçues.»