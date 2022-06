Les accidents au travail: un bond de 36% chez les jeunes

Alors que les adolescents sont de plus en nombreux à occuper des emplois, les accidents au travail chez les jeunes sont en hausse.

Les accidents ont d’ailleurs bondi de 36 % chez les jeunes de moins de 16 ans en 2021.

«En raison du manque de main-d’œuvre partout, en tant qu’employeur, on ne prend pas ce qu’on désire, mais on prend ce qui est de disponible. Puisqu’ils ne sont pas formés, les jeunes improvisent pour montrer qu’ils sont capables de faire le travail. Malheureusement, il y a des accidents de travail qui se produisent», pense Steeve Tremblay, consultant en santé et sécurité au travail.

Les milieux de l’hébergement, de la restauration, de la fabrication, des manufactures et des chaines de montage sont principalement visés par ces accidents.

«Il y a un problème de formation. Les employeurs ne prennent pas suffisamment de temps pour accueillir les nouveaux travailleurs. Ils sont dans l’urgence et on veut servir la clientèle, car la demande est forte. On leur apprend comment faire le travail, mais on ne leur parle pas des risques», soutient M. Tremblay.

Selon lui, il devrait non seulement avoir un âge minimum pour occuper un emploi, mais aussi des compétences minimums.