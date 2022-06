Loi 96: Jolin-Barrette comprend le scepticisme des Québécois

Simon Jolin-Barrette comprend le scepticisme des Québécois sur l’impact de sa réforme de la Charte de la langue, mais assure qu’elle freinera le déclin du français.

• À lire aussi: Sondage: peu de Québécois croient à l’impact de la loi 96

• À lire aussi: Westmount: le privilège anglais

• À lire aussi: Plus de français dans les maisons: «C’est quoi, il va avoir une police de la langue»

«Je pense que c’est normal que les Québécois soient sceptiques parce qu’ils ont été échaudés par les gouvernements des 20 dernières années qui ne se sont pas préoccupés de la langue», a affirmé le ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barrette.

Vendredi matin, notre Bureau parlementaire dévoilait un sondage Léger confirmant que seulement 22% des Québécois estiment que la loi 96 adoptée par le gouvernement Legault est suffisante pour renverser le déclin du français au Québec.

Ce coup de sonde effectué pour le compte du Parti Québécois révèle qu’un très faible pourcentage de la population croit que la réforme de la Charte du ministre est assez solide pour freiner la dégringolade du français sur le territoire Québécois.

Le ministre assure qu’avec 96, le Québec «s’est doté de l’outil législatif» pour «justement freiner le déclin du français et en faire une relance.»

«On va leur démontrer la pertinence de 96», a-t-il affirmé lors d’une courte mêlée de presse.

«Écoué»

Le péquiste Pascal Bérubé affirme que la Loi 96 du gouvernement est une «faillite».

«Le gouvernement a lamentablement échoué, et les Québécois considèrent que ce n'est pas suffisant», a indiqué le député de Matane. La formation souverainiste s’est positionnée contre la loi. «Nous, on les veut tous, les pouvoirs en immigration, tous les pouvoirs en matière de langue, tous les pouvoirs en matière de culture, et là on aura le socle pour agir convenablement pour le français.»