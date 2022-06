Maladie de Lyme : les cas ont doublé en Estrie en 1 an

L’Estrie est frappée par une augmentation des cas de maladie de Lyme en raison des tiques qui sont de plus en plus présentes dans cette région.

La docteure Geneviève Baron lance un avertissement à tous puisque les tiques ne sont plus seulement dans les boisés, elles peuvent se retrouver même dans votre jardin.

«Les tiques aiment les forêts, mais elles aiment aussi les herbes hautes et ça peut arriver que nous en ayons sur notre terrain. Les terrains dans certains secteurs en Estrie sont près des boisés», dit la médecin spécialiste au CIUSSS de l’Estrie.

Elle ajoute que vous pouvez vous protéger en réalisant quelques étapes faciles avant votre activité à l’extérieur.

«Quand on sort dehors, n’oubliez pas de mettre de l’insectifuge, si on peut et il ne fait pas trop chaud, on peut mettre des vêtements longs. Une fois que vous rentrez à la maison, il est important d’inspecter notre corps pour retrouver les tiques et les enlever les plus rapidement possibles avec une pince», dit-elle.

