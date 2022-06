Montée des variants : «il y a des mutations inquiétantes»

Les variants de la COVID sont toujours en nette progression partout au Québec, montrent les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

• À lire aussi: 1067 Québécois positifs à la COVID hospitalisés

• À lire aussi: Mesures aux frontières : «la pandémie n’est pas fini», rappelle Trudeau

Le BA.2 qui concernait 42,7% des cas dans la province le 17 avril dernier perd un peu de place au profit du BA.2.12.1 qui lui a considérablement augmenté.

Le BA.2.12.1, qui nous arrive surtout des États-Unis ne représentait que 0,4% des cas le 17 avril, alors qu’en date du 22 mai, on le retrouve dans 14% des cas.

Les BA.4 et BA.5 qui n’avaient pas été détectés le 17 avril effectuent une montée te représentent 2,3% des cas pour le BA.4 et 3,6% pour le BA.5.

«Les BA.4 et BA.5 se reproduisent plus rapidement. On estime que le BA.2.12.1 double en cinq jours et demi, et les BA.4 et BA.5 ont besoin de 4 jours et demi. À moyen terme, c’est eux qui finissent par gagner la bataille», explique la pharmacienne Diane Lamarre lors de son segment à Mario Dumont.

La montée des cas s’explique entre autres par une mutation du virus, rendant le vaccin moins efficace.

«Il y a des mutations qui sont inquiétantes. On connait sur le génome certaines positions particulières qui font que ces variants-là échappent à l’immunité. Les BA.4 et BA.5 malheureusement, ont ces mutations-là. Ça fait craindre que même les gens vaccinés partiellement ou totalement puissent moins bien être protégés contre ces deux variants-là. Ce sont les anticorps qui ne les reconnaissent pas comme les ennemis à abattre», donne-t-elle en exemple.

Ces variants expliquent la montée de cas importante en France et au Portugal, notamment.

«En France, entre mercredi et aujourd’hui vendredi, ç’a augmenté énormément. Ils sont un peu inquiets, mais pas trop», note toutefois Mme Lamarre.

Ainsi les Canadiens qui voyagent, qui partent en vacances, peuvent ramener ces variants au pays.