Perquisition à Québec: les policiers découvrent des kilos de cannabis après une effraction

Une intervention pour une entrée par effraction dans La Cité-Limoilou, à Québec, s’est soldée en perquisition de plusieurs kilogrammes de cannabis illicite dans la nuit de mardi à mercredi.

C’est un citoyen qui a d’abord contacté les autorités en pleine nuit après avoir constaté qu’une ou des personnes entraient par effraction dans un domicile de l’avenue Belvédère.

À leur arrivée, les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sont alors entrés dans la demeure dans l’intention de sécuriser les lieux lorsqu’ils ont constaté des traces d’effraction.

C’est à ce moment qu’ils ont découvert des quantités importantes de cannabis illicites et autres substances.

«La scène a été protégée le temps d’obtenir des autorisations judiciaires appropriées», explique Marie-Pier Rivard, porte-parole du SPVQ.

Une saisie sans arrestation

Ce n’est qu’un peu plus tard dans la journée que le corps de police a pu procéder à la perquisition du domicile.

Plus de 2,5 kg de haschich, 1,4 kg de cannabis illicite, 228 «wax pen», 350 grammes de cannabis concentré, 800 ml d’huile de cannabis et 120 unités de dérivés comestibles de cannabis ont été saisis. Environ 1000 comprimés de méthamphétamines ont aussi été découverts.

L’enquête demeure active puisqu’aucune arrestation n’a été effectuée dans ce dossier pour le moment.

«La possession et/ou la vente d’un produit tel que le «wax pen» constituent une infraction au sens de la loi en plus de représenter un certain risque en matière de surdose», indique Mme Rivard.